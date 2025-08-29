Teatro Babaluva cierra el programa Cultura no Regueiro

El ciclo Cultura no Regueiro de A Illa llegará a su fin el próximo domingo con la representación de «A filha do Cacharrulo» a cargo de Teatro Babaluva a las 20.00 horas. La propuesta estará dirigida a un público familiar y combinará narración, música y reflexión.

Uno de los alicientes de la función será la banda sonora original, creada con la colaboración de la artista Merran Laginestra. Sus melodías abrazan estilos que van desde la profundidad de la tradición musical gallega hasta la universalidad de la música clásica o el Jazz, añadiendo una capa emocional única a la representación. «A filha do Cacharrulo» supondrá el broche de oro para este ciclo, citando a las familias a disfrutar de la cultura al aire libre durante gran parte del verano, con una propuesta « de calidad y con un mensaje de fondo amable y necesario», explica el edil de Cultura, Manuel Suárez.