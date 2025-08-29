Las protestas siguen en Catoira, a pesar de que la ambulancia regresa el lunes

Catoira celebró su decimotercera concentración denunciando carencias en su centro de salud. Aunque hay avances, «muchos vecinos siguen sin poder renovar recetas o pedir bajas», lo que les obliga a desplazarse al Hospital do Salnés.

Yolanda Sanduende, sustituta de José Flores, gerente del área sanitaria, contactó telefónicamente y propuso una reunión. A pesar de esto justificó la situación en la falta de médicos y las limitaciones de horario de los sustitutos «que no pueden excederse de sus horas».

La ambulancia medicalizada trasladada a Sanxenxo regresará el lunes a Vilagarcía, pero hasta entonces, la lejanía preocupa en Catoira. A la protesta acudieron más de sesenta vecinos, que representaron «la limpieza de los responsables políticos con escobas».