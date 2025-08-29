Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las protestas siguen en Catoira, a pesar de que la ambulancia regresa el lunes

El vecindario catoirense sigue manifestándose.

El vecindario catoirense sigue manifestándose. / FdV

Hugo de Dios

Catoira

Catoira celebró su decimotercera concentración denunciando carencias en su centro de salud. Aunque hay avances, «muchos vecinos siguen sin poder renovar recetas o pedir bajas», lo que les obliga a desplazarse al Hospital do Salnés.

Yolanda Sanduende, sustituta de José Flores, gerente del área sanitaria, contactó telefónicamente y propuso una reunión. A pesar de esto justificó la situación en la falta de médicos y las limitaciones de horario de los sustitutos «que no pueden excederse de sus horas».

La ambulancia medicalizada trasladada a Sanxenxo regresará el lunes a Vilagarcía, pero hasta entonces, la lejanía preocupa en Catoira. A la protesta acudieron más de sesenta vecinos, que representaron «la limpieza de los responsables políticos con escobas».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents