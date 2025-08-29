El presupuesto de San Roque superó los 200.000 euros

El presupuesto de las fiestas de San Roque de Vilagarcía, recientemente concluidas, superó los 200.000 euros. La junta local de gobierno aprobó a principios de este mes una propuesta de la Concellería de Cultura, que ascendía a 206.921 euros.

Algunas de las partidas de mayor importe fueron las destinadas a conciertos. Así, la gala lírica de Ainhoa Arteta costó 18.000 euros; el concierto de Toreros Muertos, 12.100; el de Marlena, 17.900; y el de Mondra, 11.800. En el portal de contratos del Estado se anunció también la producción del concierto de David Bustamante, por un importe de 34.000 euros, así como la adjudicación trienal de los servicios pirotécnicos, entre los que se incluye el Combate Naval. El contrato para los años 2025, 2026 y 2027 salió a licitación por 122.400 euros.

En el presupuesto confeccionado por Cultura se incluyen 18.000 euros para el alquiler de carrozas para el desfile del domingo, y 900 euros para la compra de serpentina; una docena de pasacalles, a precios de entre 350 y 391 euros; o la actuación de orquestas, como América, que costó 17.500 euros. Precisamente ayer, la asociación de comerciantes Zona Aberta hizo un balance muy positivo de las fiestas, por afluencia de público y consumo.