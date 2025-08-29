El PP de Vilagarcía urge la redacción de un nuevo plan local de emergencias

El Partido Popular de Vilagarcía presenta una moción al pleno de la próxima semana en la que insta al Ayuntamiento a aprobar cuanto antes un nuevo Plan de Emergencias Municipal (PEMU). La formación que dirige Ana Granja afirma que el documento actual data de 1991, y que por lo tanto está «desfasado».

«Nuestro municipio es muy diferente al que era hace 30 años. Vilagarcía ha experimentado un crecimiento urbano, nuevas infraestructuras, mayor densidad de población, cambios en el tejido empresarial e industrial, así como un incremento del sector servicios. El PEMU actual está obsoleto», plantea la portavoz del PP, Ana Granja.

«Vilagarcía no puede seguir dependiendo de un Plan de Emergencias con más de 30 años», abunda el Partido Popular. Por ello, llevarán al pleno del próximo 4 de septiembre una moción en la que instan al gobierno municipal a redactar de forma «inmediata» un nuevo documento adaptado a la normativa estatal y autonómica vigente. El PP aduce que un nuevo plan local de emergencias facilitaría el trabajo de este tipo de servicios.

«Contar con un Plan de Emergencias con más de 30 años de antigüedad, y sin actualizaciones, es inaceptable. Vilagarcía no puede seguir dependiendo de un documento desfasado para afrontar situaciones de riesgo donde cada segundo cuenta», concluye la formación que lidera Ana Granja.