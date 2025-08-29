La última incursión de las orcas en la ría las llevó hasta el entorno de Vilagarcía

El estudio de los diferentes informes, fotografías y vídeos relacionados con el regreso de las orcas a Arousa, el sábado pasado, permite concluir que se adentraron en la ría mucho más que en sus visitas de los dos veranos anteriores, llegando a alcanzar aguas de Vilanova y Vilagarcía.

Así queda patente en el mapa de registro de avistamientos de la aplicación informática del Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOA), del que forma parte la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma).

En dicha app se comprueba que el día 23 se produjeron nueve avistamientos, entre ellos el citado –a la altura de As Sinas–, registrándose un total de cinco «interacciones con contacto físico», es decir, episodios en los que dichos animales llegaron a tocar a las embarcaciones que estaban a su alrededor; algunos hostigando a los cetáceos.

David Pérez / Chasula

De ahí que en el GTOA aprovechen tanto para pedir que se respete a los animales como para destacar que, «al igual en años anteriores en Galicia, después de la visita de las orcas se dan multitud de alertas de avistamientos que no corresponden a esta especie».

Delfín gris

En realidad, muchas veces las orcas se confunden con los abundantes delfines mulares (arroaces) de las Rías Baixas y con el calderón gris (Grampus griseus), también conocido como delfín gris o delfín de Risso, igualmente presente en aguas gallegas durante la última semana, junto a ballenas azules y rorcuales.

Es por ello que dicho grupo de trabajo recomienda consultar la app GT Orcas, en la que se ofrecen todo tipo de detalles sobre las características y comportamiento de estos animales, su identificación y el modo de actuar en caso de avistamiento o interacción.

R. M.

A través de dichas entidades y sus redes sociales también es posible conocer el «Proyecto Amigas: orcas (FriendSHIP: orcas)», impulsado por Cemma y la Fundación Banco de Santander para «contribuir a la información y proyección social de las orcas y su problemática».

Necesidad de conservación

Una labor que permite recopilar todo tipo de material «para informar sobre su biología, crear cauces de comunicación entre los navegantes y los científicos», además de «diseñar materiales de impacto social para difundir la necesidad de conservación de este pequeño grupo de orcas residentes en las costas ibéricas».

Se refieren a la subpoblación de orcas que habita la Península Ibérica, formada por medio centenar de ejemplares adultos, agrupados en cinco núcleos familiares.

La ubicación de los avistamientos del día 23, en la app de Orca Atlántica. En rojo, las interacciones confirmadas. / GT Orca Atlántica

«Durante la primavera y verano se alimentan de atunes rojos (Thunnus thynnus) en el Estrecho de Gibraltar y luego siguen su ruta por la costa de Portugal y Galicia para perderse en el océano hasta la primavera siguiente», explican los investigadores.

Sabedores de que desde el año 2020 «las orcas ibéricas han protagonizado un nuevo comportamiento, totalmente desconocido para la comunidad científica y del cual no existen registros en ninguna otra parte del planeta, como es su interacción con embarcaciones, principalmente veleros».

De ahí los daños en timones, como sucedió en su última incursión en Arousa.