A navegación tradicional busca canteira na Arousa
Preto de medio cento de cativos e pais participan nas actividades organizadas pola ENT con motivo da Festa do Deporte
A. G.
Manter vivo o legado mariñeiro da Illa é un dos grandes obxectivos que se marca a Escola de Navegación Tradicional da Illa e faino non só organizando regatas ou recuperando embarcacións, se non que tamén recurre a buscar canteira entre os máis pequenos, dándolles a coñecer o mundo dos seus antergos.
Onte foi unha desas xornadas, nas que a Esdcola de Navegación Tradicional sacou todos os seus barcos para que preto de medio cento de rapaces e pais puidesen coñecer a navegación a vela pola ría de Arousa e atraer aos máis peque nos á práctica desta actividade.
As embarcacións saíron pouco antes das 17.00 horas do peirao do Cabodeiro para achegarse á praia da Canteira, no Bao, onde foron embarcando a todos os participantes na iniciativa levándoos nunha pequena navegación pola contorna. Dornas da Escola participarán mañá na cuarta proba da Copa Mörling que se disputa en Combarro.
