Medio siglo del BUP en Arousa: «Fuimos una promoción de supervivientes»

Este viernes tendrá lugar el acto del cincuenta aniversario de la primera promoción de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) en Vilagarcía. María Jesús Mascareñas, una de las organizadoras de la celebración, recuerda múltiples anécdotas de su etapa como estudiante.

Ahora ve la situación desde el otro bando, ejerciendo como profesora desde los 26 años, tras haber pasado por Padrón, Redondela, Chantada, donde estuvo 25 años, y por último, Santiago de Compostela, donde continúa impartiendo clases a sus alumnos del IES Arcebispo Xelmírez I.

Explica que fueron una promoción rara, ya que «normalmente se entraba al instituto con 10 años y nosotros con la reforma no entramos hasta los 13». Esta situación, provocaba que los más veteranos «nos acribillaran a carpetazos», relata Mascareñas, que asegura que «el bullying ya existía de aquellas».

El ambiente en las clases «no era el más agradable», ya que los profesores impartían clases «muy doctrinales», donde se limitaban a «leer apuntes y tener entretenidos a los niños», por lo que, viéndolo en perspectiva, asegura que «fueron muchas horas pérdidas» y cree que podrían haber salido «mejor preparados».

Convivir con el bum de la droga

Sin embargo, destaca que son una generación «de éxito y supervivientes» puesto que no solo vivieron los últimos años del régimen en la escuela, sino que tuvieron que convivir con el bum de la droga en Vilagarcía. «Había tres caminos a elegir: contrabandista, consumidor o seguir hacia delante», confiesa Mascareñas, afirmando que su promoción se mantuvo al margen y cuenta con médicos, físicos, profesores e individuos en diferentes gremios.

«Cuando murió Franco nos bajaron a la misa mientras nos estábamos aprendiendo los horarios y los nombres de los profesores», cuenta. No sería hasta 1977 que llegaría una nueva camada de docentes jóvenes que les hizo «ver el cielo abierto», puesto que contrastaban totalmente con el modelo anterior.

A pesar de esto, recuerda a Lolita Gallego, que asistirá al acto a sus 100 años. Se trata de su antigua profesora de ciencias naturales a la que ella y sus compañeros definían como «una segunda madre». «No todos los profesores eran malos, también había bellísimas personas», reconoce.

Otro de los aspectos que destaca es el carácter mixto de las aulas, que para muchos el BUP fue su primera experiencia educativa compartida con el género opuesto. «Nosotros ya lo hacíamos antes, pero las niñas que venían de los colegios privados estaban como locas, era la edad de la tontería», explica, sobre la convivencia grupal en las clases.