Los jóvenes se convierten en los grandes protagonistas del arranque de vendimia

Las bodegas siguen encontrándose con enormes dificultades para conseguir jornaleros que se ocupen de la vendimia iniciada el pasado fin de semana.

A falta de mano de obra, cobran mayor protagonismo, si cabe, los jóvenes que apuestan por esta actividad, en la que encuentran una fuente de ingresos extraordinaria.

Muchas veces se dice que «los chicos no piensan en trabajar, sino que solo quieren ir a la playa y pasárselo bien». En otras ocasiones hay quien argumenta que «en lugar de madrugar y esforzarse prefieren estar ociosos todo el día y salir de noche con los amigos».

Pero esas creencias populares no son siempre ciertas. Como en cualquier otro sector y colectivo poblacional, «hay de todo, por lo que hemos encontrado jóvenes que se implican al máximo desde el principio y se vuelcan con el trabajo», indican en una de las bodega consultadas.

«Durante todo el verano nosotros íbamos todos los días a la playa en pandilla, salíamos por la noche, recorríamos las fiestas y nos los pasábamos bien, pero en cuanto empezó la vendimia decidimos empezar a trabajar para ganarnos un dinero que nos vendrá muy bien en cuanto nos marchemos a Vigo, A Coruña, Santiago o Pontevedra», apostilla uno de los universitarios implicados en la recogida de uva junto a algunos de sus amigos de siempre.

Jóevenes arousanos al acabar de vendimiar. / K.M.

Antes de que empiece el curso escolar son muchos los niños y adolescentes que participan en la campaña ayudando a sus familias. Como también son numerosos los jóvenes estudiantes que antes de regresar al instituto o la universidad dedican un par de semanas a esta esperanzadora vendimia.

Los hay que se estrenan y otros que repiten esta experiencia desde hace años «porque, aunque es duro, es un trabajo que no te mata e incluso te ayuda a ponerte en forma, además de permitirte ganar un dinero, que siempre viene bien», argumenta otro de los universitarios.

Como él, los hay que quieren ahorrar para algunos «caprichos», para «ayudar en casa» y colaborar con la economía familiar o bien que encuentran en este contrato temporal «una forma de conseguir dinero para ir tirando durante el curso».

Unos mil euros en dos semanas

A unos 9 o 10 euros la hora, y con una previsión de un par de semanas de contrato laboral, «puedo conseguir alrededor de mil euros que me van a venir muy bien en cuanto me marche a estudiar a Vigo», explica uno de los participantes en esta madrugadora campaña.

«Y no solo es lo que ganamos, sino también lo que ahorramos mientras estamos en la viña, sobre todo porque después de pasar el día trabajando, y al tener que volver a la mañana siguiente, ni siquiera nos apetece salir a tomar algo por la noche», bromea uno de sus compañeros.

Son reflexiones que estos días se escuchan en diferentes viñedos. También en los adheridos a la Denominación de Origen Rías Baixas, donde, como se indicó en las últimas semanas, esperan obtener alrededor de 50 millones de kilos de uva para vinificar aproximadamente 35 millones de litros de vino.

Una joven vendimiando en Meis para Martín Códax. / Iñaki Abella

Los jóvenes jornaleros de alguna de las 176 bodegas inscritas en el Consello Regulador de esta marca de calidad coinciden al destacar lo importante que resulta para ellos esta cita.

Su primera vez

Kevin Dios Rivero, por ejemplo, destaca que estos días de vendimia le permitirá «ganar algo de dinero para un proyecto que tengo en marcha, y aunque es duro, el hecho de venir a vendimiar con los amigos lo hace mucho más llevadero; trabajamos fuerte, pero a gusto».

Junto a este estudiante vilagarciano de 20 años, que acude a la vendimia por primera vez, recoge uvas estos días David Sández Losada, de su misma edad y estudiante de Medicina en la Universidade de Santiago.

En su caso es la segunda vez que participa en la vendimia, pues ya se había estrenado «hace un par de años, en Vilanova».

«Un mix de razones»

Cuando se le pregunta por los motivos que lo llevaron a dar este paso explica que «es un mix de razones, que van desde ganar algo de dinero para el curso hasta experimentar, en cierta medida, el hecho de tener unas obligaciones laborales».

Un chico colaborando en la vendimia familiar. / Iñaki Abella

Algo que enlaza con otra razón de peso, como es «ganar tú propio dinero, con el sudor de tu frente, para sentirte orgulloso y un poquito independiente».

David Sández coincide con otros jóvenes al manifestar que «la vendimia, como trabajo, resulta bastante dura, aunque también es cierto que tampoco es una cosa loca, ya que trabajamos las ocho horas estrictamente», lo cual viene a ser menos tiempo del que emplean otros jóvenes en otras ocupaciones laborales. A veces incluso cobrando menos.

«Además, aunque es algo laborioso, tampoco vamos a estar demasiado tiempo vendimiando, por lo que se lleva bien y me permitirá ahorrar la pasta para el curso y gastarla en lo que necesite, como comida, apuntes y algo de ocio», reflexiona este joven vendimiador vilagarciano que aspira a ser médico.

Joven, pero con experiencia

Puede citarse también la experiencia de Ángel Gabriel, que vuelve a ejercer como peón de vendimia y, a pesar de su juventud, atesora ya cinco años de experiencia.

«Cuando me animé a esto, fue para ganar un dinero extra –manifiesta–, y después me animó aún más que también se sumaran algunos amigos, ya que esto, a pesar de estar trabajando, nos permite pasar un buen rato juntos».

Tanto es así que incluso parece alentar a otros jóvenes a probar esta experiencia, sobre todo cuando dice que «es un trabajo que al principio siempre cuesta un poco, pero después se va haciendo muy ameno y llevadero, lo cual se agradece mucho».

En definitiva, que la vendimia también convence a Ángel Gabriel, estudiante de segundo año en el grado superior de Comercio Internacional.

Una joven colaborando en el traslado de uva desde la viña a la bodega. / Iñaki Abella

Lo mismo puede decirse de Carlos Revete Guzmán, de 21 años y estudiante de Administración y Dirección de Empresas, quien ya había vendimiado con anterioridad y lleva días inmerso en la recolección de este año, trabajando para una conocida bodega arousana.

Preguntado por su motivación responde que «la vendimia me mola y me distrae, y aún por encima puedo trabajar con amigos y me lo paso bien mientras gano un dinero extra que me permitirá hacer algunas cosas sin necesidad de pedírselo a mis padres».

Carlos Revete llega a decir que «no es un trabajo duro». Para sentenciar: «Cuando vas con tus amigos no resulta nada tedioso; incluso se hace corto el tiempo que pasas trabajando porque mientras lo haces estás hablando de tus cosas».