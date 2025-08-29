A Illa invierte más de 30.000 euros en rehabilitar el vial de As Rubas

El Concello de A Illa ha puesto en marcha las obras de remodelación de la calle As Rubas, un vial sin salida pero que permite el acceso a la senda peatonal que lleva hacia el faro de Punta Cabalo y donde también se encuentra un nutrido grupo de viviendas. En la intervención se van a invertir más de 30.000 euros y permitirá renovar un total de 1.127 metros cuadrados de superficie. El plazo de ejecución es de un mes aproximadamente.

Los trabajos han comenzado con el fresado de la capa superficial deteriorada, que será posteriormente repuesta con aglomerado asfáltico. El proyecto está diseñado para minimizar las afecciones al tráfico, de forma que se ejecutará por fases, con señalización provisional y desvíos alternativos cuando sea necesario.

El alcalde, Luis Arosa, destacó que esta actuación «va a suponer una mejora significativa de esta infraestructura viaria y de la seguridad, tanto de los vecinos como de los visitantes», ya que se trata de un lugar por el que acostumbran a pasar muchas de las personas que se acercan a A Illa para disfrutar de las panorámicas que ofrece Punta Cabalo.