Un gran sorteo, música, dornas y juegos para honrar a la Valvanera cambadesa

El barrio de San Tomé, en Cambados, volverá a celebrar los días 6 y 7 sus fiestas en honor a la virgen de la Valvanera con actuaciones musicales, la procesión recuperada hace unos años hasta la torre de San Sadurniño y un gran sorteo de regalos.

La misa será, como siempre, en la capilla del antiguo asilo, como parte de la promesa realizada por las Hermanitas a la parroquia de que el nuevo dueño mantendrá el culto. De hecho, a pesar de que ya se conoce su identidad, la comisión no tiene noticias de lo contrario y, de hecho, siguen las misas de los domingos.

El novenario comienza hoy mismo y el programa lúdico arrancará el sábado 6 con alboradas y una tarde de juegos tradicionales de las cucañas y las séptimas ediciones de la Regata de Dornas da Valvanera y la carrera popular. La verbena de esta noche correrá a cargo de Galia, el grupo Somoza Trío y el dj Moon, pues la comisión intenta ofrecer un cartel musical para todos los públicos.

A medianoche habrá reparto gratuito de chocolate, churros y rosca y se procederá al sorteo de seis premios. Por un euro que cuesta la rifa, se puede conseguir una camiseta de la selección española de fútbol, una estancia en el Hotel Eurostars Isla de la Toja, dos estuches de albariño, otro de conservas y godello y un vale para una sesión de peluquería.

El día grande, el domingo, la misa solemne estará cantada por el coro San Sadurniño y la procesión de la tarde contará con la Banda de Castrelo, Os Xeitosiños y los Danzantes de Cobas. En esta jornada tampoco faltará la animación, con una sesión del dúo 2 Tipos en el vermú. El lunes tendrá lugar la misa por los cofrades fallecidos y la comisión agradece lo aportado por los vecinos y los comerciantes.