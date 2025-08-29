Fallece el conductor de un cuadriciclo tras un choque frontolateral en Meis

Un vecino de Vilagarcía de 49 años falleció esta tarde en Meis en un brutal accidente de tráfico que se registró en la PO-531 a la altura del punto kilométrico 16,500, en el lugar conocido como Vilanoviña. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 18.00 horas, cuando chocaron frontolateralmente un vehículo convencional y un cuadriciclo o vehículo sin carné. Como consecuencia del impacto, los dos vehículos quedaron cruzados en medio de la calzada y la peor parte se la llevó el segundo de ellos, especialmente su conductor, ya que el grueso del golpe fue a la altura de la puerta.

Varios testigos del siniestro alertaron de forma inmediata al 112, indicando que el conductor del vehículo sin carné se encontraba inconsciente y que estaban tratando de sacarlo del amasijo de hierros en el que quedó convertido. El servicio de emergencias movilizó de forma inmediata a Urxencias Sanitarias, a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil de Meis. Los técnicos de la ambulancia que llegó en primer lugar reclamaron la presencia del helicóptero medicalizado, mientras procedían a reanimar a la víctima del siniestro. En esas tareas estuvieron una hora, pero el hombre acabaría falleciendo.

La carretera tuvo que ser cortada durante la intervención. | IA

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico e integrantes de Protección Civil de Meis procedieron a cortar la carretera para permitir al helicóptero que aterrizase en el lugar. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas que se registraban en ese momento en la zona frustraron el vuelo de la aeronave, recurriendo a una ambulancia medicalizada que se desplazó desde Pontevedra.

El conductor del otro vehículo implicado en el siniestro fue trasladado a un centro sanitario. La circulación no se recuperó hasta que se retiraron los restos de los vehículos.