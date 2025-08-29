Cornazo realiza una oferta a la Iglesia para comprar la casa de Agustín Romero

A muchos vecinos de Cornazo les duele observar el estado de deterioro de la casa en la que vivió Agustín Romero. Del inmueble apenas quedan en pie las paredes, y muchos temen que cualquier día se desplomen. Para ellos sería una lástima, pues esa casa forma parte de la historia y la identidad recientes de esta parroquia vilagarciana.

En estos momentos, es propiedad del Arzobispado de Santiago, y los vecinos hicieron a la Iglesia una oferta de compra, pero sin éxito. La propuesta partió de la Comunidade de Montes, y contó con el informe favorable del cura responsable de esta parroquia, Manuel Couceiro Cachaldora. Pero la oferta de compra no cuajó. «Contestaron que la casa no estaba en venta», apunta César Roo, presidente de la comunidad de montes.

El pasado 15 de junio, la parroquia y el consejo pastoral organizaron un acto de celebración por el primer centenario de la iglesia parroquial, en el transcurso del cual hubo también un homenaje a Agustín Romero. Ese mismo día, un vecino colocó a título particular junto al busto que preside la fachada de la vivienda un cartel en el que alude al viejísimo deseo de los vecinos de que esa casa pase a pertenecer a la aldea y pueda ser disfrutada por todos. Dos meses y medio después, el cartel sigue ahí.

Agustín Romero nació en 1846 en Cornazo. Emigró a Uruguay siendo un niño y tras hacer fortuna en ese país regresó a su parroquia natal y costeó innumerables obras: pagó la iglesia nueva, la ampliación del cementerio, una red de caminos, una escuela para cien niños, una traída de aguas desde Lobeira... y levantó casas para muchos vecinos sin recursos. Se convirtió en una persona muy querida en la parroquia, y su recuerdo ha pasado de generación en generación como un símbolo de la identidad local. Por ello, a los vecinos les duele ver cómo la casa se cae poco a poco, y culpan a la Iglesia de no hacer nada por evitarlo.

El testamento

Agustín Romero falleció en 1929, y según los vecinos, en su testamento dejó la casa a una institución cristiana con numerosas escuelas; precisamente, el legado era con la condición de que la vivienda se dedicase a fines sociales.

Esta institución jamás hizo uso de la propiedad, y pasado el tiempo pasó a manos de la Iglesia. Los vecinos de Cornazo sostienen que en el testamento de Agustín Romero ya se preveía esta posibilidad, pero también con la condición de que la Iglesia dedicase la casa a fines públicos. Y eso nunca sucedió. Por ese motivo, son muchos los vecinos de Cornazo que consideran que el Arzobispado de Santiago está incumpliendo la voluntad de Agustín Romero, al tener la casa sin uso alguno, y cayéndose a pedazos.

Un precio razonable

César Roo, presidente de la comunidad de montes de Cornazo, apunta que en 2023 plantearon a la Iglesia la cesión de la casa para la aldea, «o la venta a un precio razonable». Lo hicieron porque era una vieja aspiración del vecindario, nunca muerta, y la comunidad de montes era la única entidad de la parroquia con capacidad económica para realizar una oferta a la Iglesia. Pero desde Santiago no mostraron interés alguno en desprenderse del bien.

El actual cura de Cornazo, Manuel Couceiro, recuerda que tras la oferta de la comunidad de montes, desde el Arzobispado le solicitaron a él un informe. «Yo vería bien que esa casa fuese de los vecinos, pero es algo en lo que no tenemos poder de decisión ni yo ni todos los curas anteriores de Cornazo, porque ese es un legado que se le dio a la Diócesis, no a la parroquia». De hecho, afirma, él no intervino en negociación alguna sobre ese asunto.

Pasan los años, y en Cornazo el progresivo deterioro de la casa de Agustín Romero es una herida abierta. «Es un asunto que ya se ha abordado varias veces en la asociación de vecinos», afirma la presidenta de este colectivo, María de la O Fernández. «Es una lucha de hace muchos años, y da mucha pena verla en ese estado de ruina».

Recuerda que Romero es una persona muy querida en Cornazo por todo lo que ayudó a la parroquia, y está convencida de que, «esa casa debería ser de la aldea y deberíamos poder disfrutarla todos de algún modo». En Cornazo no quieren ni pensar en que algún día la casa se desmorone, y desaparezca para siempre. Como sucedió con las joyas que el benefactor había comprado para la Virgen.