Cambados Zona Centro sortea 600 euros por la «Volta ao cole»

Cambados Zona Centro ha lanzado este año una campaña especial de promoción y fidelización con motivo de la vuelta al colegio. Así, los clientes de sus comercios asociados que registren sus compras en la web podrán entrar en el sorteo de un total de 600 euros en vales de compra. Se desarrollará del 1 al 20 y la web es www.cambadoszonacentro.com.

El sorteo tendrá lugar el 22 y se trata de seis premios valorados cada uno en cien euros. El dinero se entrega en forma de vales de compra que los ganadores podrán gastar en los establecimientos asociados antes del 31 de octubre. El Concello colabora en la iniciativa y el concejal de Comercio, Tino Cordal, destacó que es una iniciativa importante «en esta cuesta de septiembre, porque la vuelta al cole supone un gasto importante, y ayuda a gastar en nuestro comercio».