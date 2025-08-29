Cambados debe renunciar otra vez a la ayuda del GALP de 90.000 euros

El programa de ludotecas gratuitas Xoubiñas de Cambados parece gafado. El Concello tiene que renunciar por segunda vez a una subvención de 90.000 euros del GALP, la única alternativa para su realización ante la situación de las arcas municipales. Mientras que para la oposición la reincidencia demuestra una «mala gestión» y exige que se depuren responsabilidades, el concejal responsable alega incongruencias en las bases y la resolución de esta convocatoria de ayudas.

La Concellería de Ensino ya ha llamado a la veintena de familias inscritas para cancelarlo –empezaban el lunes– y ha anulado el preacuerdo con la empresa que estaba propuesta como adjudicataria, que no tendrá compensación porque todo estaba supeditado a la concesión de la ayuda.

Si el año pasado se perdían 98.000 euros porque el Concello estuvo en lista de espera y cuando le comunicaron que podía recibir el dinero, ya no le daba tiempo a ejecutarlo y justificarlo, este año ha pasado algo parecido. Según González, sin culpa: «Somos los que menos culpa tenemos, la única que podemos tener es no disponer de fondos para hacerlo nosotros».

La ayuda estaba preconcedida por el GALP en mayo, pero la necesaria ratificación de la Consellería do Mar no llegó hasta el 1 de agosto y con ella, su sorpresa: Tenían que tener todo justificado antes del 31 de octubre, es decir, antes de la celebración de las ludotecas, previstas entre este septiembre y junio de 2026.

González explica que les pareció un error, pero como la orden con las condiciones ponía que, en todo caso, había un plazo máximo de hasta el 20 de diciembre, «entendíamos que se podía pedir esa prórroga. Pero es que además creemos que hay otra equivocación porque ellos mismos reconocen que pedimos dinero para esta anualidad y la de 2026. ¿Cómo vamos a justificar antes de octubre algo que aún no se ha hecho? Lo lógico sería que hubieran denegado todo desde el principio», se quejó.

Con este convencimiento, «peleamos hasta el final, contactando con la Xunta y el GALP», e incluso siguieron adelante con la contratación del servicio y abrieron el plazo de inscripción, pero sin éxito. Sería posible recurrir la decisión ante la justicia, pero lo descarta: «No vale la pena, hay que asumirlo». Así, guardará en un cajón este novedoso proyecto vinculado al patrimonio marítimo, pero no renuncia a ofrecer una ludoteca de invierno «para niños que, por cuestiones económicas, no puedan acceder a otras actividades, pero no queremos un sitio de almacenar niños, de ahí que Xoubiñas fuera tan ambicioso», añadió.

«Decadencia» del Concello

Sin embargo, para el PP esta especie de «déjà vu», que ahora es de 96.000 euros, es producto de «errores en la tramitación y el proyecto» y supone un «perjuicio para las familias», pues «puede entenderse que pase una vez, aunque Cambados tiene el triste récord provincial de pérdida de subvenciones, pero si es reiterado queda demostrado que las personas encargadas no sirven y tienen que asumir su incompetencia», expuso el grupo de Sabela Fole.

De hecho, antes de conocer la cancelación, señalaba que sería una «demostración» de «la incapacidad» de «quien no está preparado para gobernar y no es capaz de ofrecer los servicios que merecen los cambadeses. Estamos ante un gobierno que se desploma más cada día y que genera un clima insoportable de decadencia en el Concello. González tuvo buenas palabras, pero nulas acciones».