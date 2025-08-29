Cambados recibe 44 solicitudes para cubrir cuatro plazas de operario

Un total de 44 personas se han presentado al concurso oposición convocado por el Concello de Cambados para cubrir cuatro plazas de operario de servicios con la categoría de funcionario de carrera. La administración local publicó estos días la lista definitiva de personas admitidas y de excluidas, quedando fuera dos aspirantes tras el periodo de alegaciones.

Los puestos se corresponden con la Oferta de Emprego Público (OEP) de 2022 y se trata de un proceso selectivo convocado por el turno libre, cuyas pruebas empezarán a realizarse en septiembre. La selección de los candidatos se realizará mediante concurso oposición.

Por otra parte, el Ayuntamiento prosigue con el proceso para nombrar un arquitecto interino que cubra la ausencia del titular del puesto por una baja. Estos días también publicó el listado final de aspirantes que pasan a la fase de evaluación, quedando en 18 personas.

En este caso, se ha realizado por la vía de urgencia ante la necesidad de cubrir lo antes posible la falta de este técnico en un departamento que recientemente incorporó a un arquitecto técnico, pero que precisa de un impulso porque registra un importante atasco que ha despertado quejas.