Bala y un tributo a Los Suaves, grandes atractivos del Ameixa Rock

Carril acogerá el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre la duodécima edición del Ameixa Rock, un festival consagrado a este género musical que ha sido capaz de consolidar con los años un cartel de gran calidad pese a ser un evento de entrada libre. En esta ocasión, Bala serán las cabezas de cartel.

El certamen se presentó ayer en la Sala Branca de Ravella, con la presencia de los organizadores, de la concejala de Cultura, Sonia Outón, y del alcalde, Alberto Varela, que no dudó en posar para la fotografía con una camiseta del festival y hacer el icónico gesto de la «mano cornuda», asociado culturalmente al rock y el heavy.

Bala es un dúo formado por la coruñesa Ánxela Baltar (guitarra y voz) y la lucense Violeta Mosquera (batería y voz), dos músicas que están recibiendo muchos elogios del público por su potente propuesta. «Los que no las conozcan van a descubrir un grupazo», afirmó Eladio Costa, del Ameixa Rock. El suyo será el concierto estelar de esta edición, y tocarán el sábado, 6 de septiembre, poco antes de medianoche.

Subirán al escenario tras A Banda de Elías, un grupo de músicos profesionales que harán un tributo a Los Suaves. Su actuación es a las diez de la noche del sábado. El cartel del Ameixa Rock se completa con las actuaciones de Noite Fechada, Suso Aboy o el Colectivo Bello Verano. El programa se extiende entre el sábado y el domingo, y además de música habrá tiempo para descubrir la isla de Cortegada, mediante tres visitas guiadas.

Esta actividad sí es de pago y es necesario inscribirse antes, puesto que las plazas son limitadas y suelen agotarse pronto. Hay que anotarse en la página web del Ameixa Rock o directamente en la de Corticata.

Una de las principales características del Ameixa Rock es que no se cobra entrada. En gran parte, por tanto, su financiación depende de los patrocinios, tanto de administraciones públicas como de empresas privadas. En este sentido, la organización cuenta este año con el respaldo del Ayuntamiento de Vilagarcía, que ha incrementado su partida, de la Diputación y de la Xunta, así como de la Cofradía de Pescadores de Carril o de la firma Gadis. Con todo, la organización mantiene abierta una campaña de «crowdfunding» (micromecenazgo) a través de internet, para que aquellas personas que puedan echar una mano económica realicen sus donaciones.