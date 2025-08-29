¿Qué artista se ha ido de la lengua anunciando que actuará el domingo en el Náutico de San Vicente?

Siendo fieles a su estilo y tradición, los responsables de El Náutico de San Vicente no desvelan oficialmente el nombre del artista invitado a sus conciertos de verano. Una costumbre que el gerente de esta mítica sala de O Grove viene haciendo desde hace varios años.

«El cartel de conciertos de los meses de julio y agosto es secreto. En septiembre volvemos a anunciar los artistas», recoge el local en su web. Esto significa que los asistentes desconocen a quién van a ver tocando y cantando sobre el escenario del chiringuito playero cuando adquieren una entrada. Por contra, el gasto de la localidad es de tan solo 15 euros, así que, la inversión siempre compensa, no solo por la banda o el artista que toque, si no por poder disfrutar de buena música en directo, en un entorno inigualable.

Coque Malla es otro de los artistas asiduos al escenario del Náutico. / Muñiz

Si bien cada verano surgen rumores sobre qué artistas podrían actuar este o aquel día, las cábalas suelen basarse en la cercanía de los lugares en los que sí se anuncian sus bolos, con respecto al emplazamiento del Náutico de San Vicente do Mar (O Grove).

Uno de esos casos que se dio este verano fue el protagonizado por Leiva, un asiduo de la sala grovense que el pasado sábado 2 de agosto debía subirse al escenario del Festival Costa Feira, en Sanxenxo. Así que muchos de sus seguidores estaban convencidos de que, en esos días aledaños, el exPereza haría acto de presencia en la playa de A Barrosa. Algunos fueron más allá, apostando por el habitual dúo musical con su amigo Iván Ferreiro. Y casi dan en el clavo. Leiva tocó al lado del mar de O Grove, y lo hizo con Ferreiro, pero por partida triple, ya que Andrés, el hijo de Iván, y Amaro, hermano del que fuera líder de Los Piratas, también acompañaron al músico madrileño en el escenario, para grata sorpresa de los presentes.

Quedan ocho conciertos

Pues bien, hasta el próximo domingo 31 de agosto, cuando se cierre ese cartel secreto, aun quedan ocho conciertos que celebrar en el local de la playa de A Barrosa. Tres el viernes, tres el sábado y dos el domingo. Sin embargo, una de las actuaciones ya ha sido revelada, y no por los responsables de la sala. Ha sido el propio artista, (en este caso la propia artista), quien ha anunciado su presencia, concretamente, ese último día de mes, en la sesión vermú.

Fechas y horarios de los últimos conciertos del verano en el Náutico de San Vicente. / Náutico de San Vicente

No es otra que Rozalén. La cantautora y compositora manchega actuará el domingo a las 13 horas, como así contó a través de sus redes sociales, donde también manifestó la ilusión que le hace «compartir este encuentro especial con quienes nos dais tanto amor».

Como explica la propia artista, llegará a O Grove después de pasar el viernes por La Rioja, para actuar en el Muwi Fest, para ya el fin de semana viajar a Galicia, donde el sábado estará en el Festival de la Luz, en Boimorto. Rozalén, que tiene un vínculo muy especial con Galicia, formó también parte del cartel de las fiestas de Vigo este verano, con un concierto que tuvo lugar el pasado 24 de julio, en Castrelos, dentro de su gira «El Abrazo», con la que recorre España.