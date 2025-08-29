La amenaza de lluvia obliga a aplazar o trasladar diversos actos culturales

El fin de semana estará marcado por la inestabilidad meteorológica, según las previsiones, y esto afectará a varias actividades culturales y de ocio previstas en la comarca. En Vilagarcía se aplazan la Noite das Meigas y el Folk no Alobre, mientras que en Vilanova, el Vilablues se hará a cubierto, en el pabellón. También se pospone la actuación del grupo Quinkillada, prevista para esta noche en Valga.

En el caso de la Noite das Meigas, la Concellería de Cultura, dirigida por Sonia Outón, tomó la decisión de suspender el evento previsto para mañana y pasarlo para el sábado siguiente, 6 de septiembre. En el caso del Folk no Alobre, que iba a ser este domingo, se ha aplazado a la espera de confirmar una nueva fecha. «Nos da mucha pena porque era la culminación ideal de un verano sublime a nivel cultural, pero es necesario porque el tiempo es muy malo y lo especial de estas actividades es que se celebran al aire libre», explicó Outón.

En el caso de la Noite das Meigas, las pallozas que ya estaban instaladas se mantendrán para la próxima semana. Por su parte, el festival Folk no Alobre, gestionado por la asociación Pés de Barro, está a la espera de una nueva fecha. «Estamos hablando con las bandas para confirmar su asistencia. En cualquier caso, les informaremos lo antes posible», declaró Daniel Abad, portavoz de la organización.

Vilablues

El Vilablues, que se celebra desde esta noche en Vilanova, también se verá afectado por las previsiones de lluvia.

Los conciertos previstos en el Parque do Cabo se trasladan al pabellón de deportes, con los mismos horarios. Sí se mantienen al aire libre las actuaciones de las sesiones vermú en la plaza de O Castro, aunque si llueve se trasladarán a la cofradía. El festival arranca hoy con Shirley Davis, Los Deltonos y Adrián Costa.