Acometen mejoras en el colegio de Conmeniño
El Concello actuará en otros centros antes de que comience el curso
La concejala grovense de Educación, Noemí Outeda, anunció esta tarde la finalización de las obras de mejora que se han estado llevando a cabo en el colegio de Conmeniño, «donde se acometió el refuerzo del muro perimetral que rodea al parque infantil y la cancha de fútbol».
Desde el gobierno local añaden que esta actuación «complementa los trabajos ya efectuados de cambio de la cubierta del pabellón de deportes del propio centro».
Y habrá más obras en los centros educativos mecos, ya que está previsto acometer «pequeñas obras de mejora en el colegio de Bizocas, incluyendo la reparación de muros».
La intención del ejecutivo «tener a punto todos los centros para el inicio del curso escolar», de ahí que vayan a acometerse «otras tareas de acondicionamiento», como por ejemplo el desbroce de los exteriores de los colegios y los accesos a los mismos.
