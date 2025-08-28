La Xunta advierte con paneles del riesgo de inundación

La Consellería de Medio Ambiente ha instalado en Vilagarcía una serie de paneles informativos en los que advierte del riesgo de inundación por el desbordamiento del río de O Con. Los carteles se encuentran en el entorno del cauce fluvial, así como en otros del casco urbano, como la plaza de España, una zona que quedó anegada durante la histórica riada de noviembre de 2006.

La finalidad de esta campaña, que se extenderá por otras localidades de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, y que cuenta con un presupuesto de 853.000 euros, es advertir a los ciudadanos del riesgo potencial de inundación bajo determinadas condiciones meteorológicas, al tiempo que se les instruye sobre medidas de autoprotección a aplicar en caso de emergencia.

Entre estas, se encuentran alejarse de los cauces fluviales y no tratar de cruzar zonas inundadas, ni a pie ni en coche.

Panel instalado en Rodrigo de Mendoza. / FdV

En algunos de los paneles se apunta que la zona en la que se encuentra es inundable, y se acompaña un plano del entorno, especificando la ubicación de las principales instalaciones públicas. En otro de los carteles, se explica que el desbordamiento de los ríos es un fenómeno natural y que determinadas acciones humanas pueden agravar las riadas, como es el caso de las canalizaciones, puesto que el agua baja a mayor velocidad.

La campaña de la Consellería incluye acciones de formación para escolares de estas zonas con riesgo de inundaciones. Así, se impartirán talleres en colegios y se desarrollará material didáctico específico para este fin.

Medidas para Vilagarcía

La Xunta de Galicia prevé la creación de una zona inundable en A Laxe, que recoja el agua del río de O Con y de sus afluentes de esa zona evitando de ese modo los desbordamientos antes de la entrada del río en el casco urbano.

En su momento, también se pusieron sobre la mesa una serie de medidas urbanísticas para reducir los riesgos, como son la reforma de cinco puentes, elevando su altura y suprimiendo los pilares centrales, o dejar a cielo abierto la desembocadura de O Con.