Vilagarcía cierra unas fiestas de San Roque de récord con un 28% más de visitantes

Vilagarcía ha vivido, un verano más, una oleada de visitantes durante la temporada estival. A lo largo de los once días que abarcan las Festas de San Roque.

«La capital de O Salnés», tal y como la define su alcalde, Alberto Varela, recibió 330.000 visitantes, un 28% más de los que pasaron por el municipio en la edición del año pasado, según informan desde Ravella.

Tanto Varela como los concelleiros de Cultura y Turismo, Sonia Outón y Álvaro Carou, respectivamente, coincidieron en que las celebraciones han sido un «rotundo éxito».

El máximo representante del gobierno local definió Vilagarcía como una ciudad «atractiva y cómoda para disfrutar, con muchísima actividad y también muy viva durante todo el año» por lo que aseguró que «nos pone en el foco de la comarca y los números así lo reflejan».

Por su parte, Sonia Outón, concelleira de Cultura quiso destacar la variedad temática y estilística de todo el abanico de celebraciones llevadas a cabo a lo largo de las Festas de San Roque.

Una oferta muy variada

«Tenemos un cartel para todos los gustos y edades», explica reconociendo que todavía están «puliendo detalles y analizando posibles mejoras de cara a las próximas ediciones».

Sonia Outón resaltó a su vez el triunfo de la Festa da Auga, sosteniendo que «batió todos los récords establecidos» y subrayó que le gusta que «el día le vaya ganando cada vez más terreno a la noche», ya que ve que esta tradición tan popular y sostenible «está calando mucho en las nuevas generaciones».

Tampoco se olvidó del Combate Naval, sobre el que destacó «su vistosidad y su capacidad para sorprender a los visitantes», de los cuales recibió «muy buenas críticas» tras los veinte minutos del espectáculo centenario de fuegos artificiales llevado a cabo el pasado domingo.

A nivel organizacional acentuó la fantástica labor realizada tanto por la Policía Local como por Emerxencias, que dieron «mucha fluidez en las salidas y propiciaron un desarrollo de la fiesta totalmente tranquilo y sin ningún incidente de gravedad».

A lo que Varela quiso añadir que la novedad de la utilización de cámaras de seguridad «funcionó muy bien y viene para quedarse», felicitando a la concelleira de Seguridade, Tania García, por su buen hacer durante el desarrollo de las fiestas en Vilagarcía y dejando entrever que será algo habitual durante los veranos que se avecinan.

«Me encanta que todos los planes salgan bien», concluyó en su comparecencia citando a la popular serie de televisión ochentera «El equipo A».

Además, añadió que ya están trabajando en las fiestas del próximo verano, afirmando que ya cuentan con «algunos detalles cerrados».

La hostelería, hasta arriba

Por otro lado, en cuanto a la hostelería y los visitantes, Álvaro Carou, concelleiro de Turismo, argumentó el buen hacer de Vilagarcía comentando que «cada vez es más difícil conseguir reservar una mesa», una afirmación que resaltó también Alberto Varela.

Recalcan que tanto este éxito como la gran acogida de las Festas de San Roque «son fruto de una actuación planificada a lo largo del tiempo» ejemplificándolo con la implementación de la red de aparcamientos disuasorios.

El alcalde también quiso destacar el cambio de recorrido del desfile de carrozas para no afectar al nudo del Ramal, que benefició al desarrollo de la fiesta y a la fluidez del tráfico por gran parte del municipio.

Lo más destacado por los turistas

La transformación urbanística que esta sufriendo Vilagarcía «mejora las condiciones de vida de sus residentes, pero también asombra a los veraneantes», afirman desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).Tras realizar una encuesta a los turistas a pie de calle durante todo el mes de agosto los principales factores que resaltan los visitantes que se han acercado al municipio son «la buena programación lúdica festiva, que ha hecho de la ciudad un hervidero», además de «la comodidad para poder transitar por la ciudad».

Otros de los aspectos destacados fueron el buen tiempo y la buena comunicación ferroviaria con conexiones directas a ciudades como Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña, incluyendo la instauración del AVE. Incluso la «comodidad que supone tener dos aeropuertos a menos de 45 minutos».

En cuanto a la hostelería, los visitantes destacaron «la limpieza, la gastronomía y toda la zona marítima costera de la localidad». En este ámbito «se valora positivamente el aumento de la actividad», según el estudio realizado por UPTA.

Los datos obtenidos reflejan un crecimiento del veinte por ciento en la facturación de restaurantes, bares y cafeterías. «La afluencia de turismo se ha notado pero no solamente en agosto, también durante el mes de julio, ha sido un año de récord».