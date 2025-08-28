Unidos en matrimonio... y en la comisión de fiestas

Faltaban apenas cinco meses para las fiestas de agosto, y las personas que sobre el papel tenían que coger la comisión organizadora no se animaban a dar el paso. Una tarde, en el campo de fútbol de Berdón, mientras veían un partido de fútbol infantil, un grupo de amigos comentaron el asunto y decidieron tomar ellos las riendas. Así, contra el reloj, la nueva comisión se hizo cargo de los festejos del San Roque de Castroagudín. A mayores de la valentía y el compromiso con la comunidad que mostraron en ese momento, había otro aspecto que les caracterizaba: la comisión estaba formada por cinco parejas casadas.

Finalizadas las fiestas, en vez de ceder el testigo a otros vecinos, decidieron seguir. Tras un año de intenso trabajo, esta semana podrán ver el fruto de su esfuerzo en tres jornadas dedicadas a San Roque que empiezan el sábado, 30 de agosto, y finalizan el lunes.

Los integrantes de la comisión, a media tarde de ayer. / Iñaki Abella

Fernando Ces, presidente de la comisión, explica que organizar las fiestas ha sido un trabajo arduo, pues pusieron a andar la cafetería de la casa da cultura y abrieron todos los fines de semana, desde el viernes por la tarde hasta el domingo.

Una imagen del desfile de carrozas. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

«Fue un trabajo muy duro», recuerda, aunque apunta que al ser todos pareja, «se llevaba mejor porque estábamos todos juntos». «Si no fuésemos matrimonios, igual no podríamos haber estado en la cafetería todos los fines de semana». A menudo, tuvieron la compañía de sus hijos.

Empiezan el sábado

Las fiestas arrancan el sábado, 30 de agosto, con una salva de bombas a la que seguirá una verbena con la música de Trébol y Fania Blanco Show. El domingo, la misa cantada en la iglesia de Cea es a las 12.45 horas, y por la noche tocan Cuarta Calle y La Última Legión.

El día grande de las fiestas de Castroagudín es el lunes, 1 de septiembre, con una fiesta del agua, que según los vecinos «es más antigua que la de Vilagarcía», en palabras de Fernando Ces (a las 14.00 horas), el desfile de carrozas (19.00 horas), y la verbena, que contará con dos de las mejores orquestas gallegas del momento, como son Gran Parada y la Charleston Big Band.