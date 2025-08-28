La tasa de casas que compostan en Meis, Meaño y Cambados va camino del 32%

El servicio comarcal de compostaje ha retomado las charlas y el reparto de contenedores individuales destinados a viviendas con terreno. En total, distribuirá 881 entre los tres Concellos adscritos, con la previsión de llegar este año al 32% de los domicilios susceptibles de aplicar este método. No obstante, está prevista una campaña de puerta a puerta para animar a los rezagados.

Reciclar también la basura orgánica es una obligatoriedad y en Ayuntamientos de claro predominio rural se está apostando más por el compostaje doméstico in situ que por el contenedor marrón. Es el caso de Meis, Meaño y Cambados, que comparten programa a través de la Mancomunidade do Salnés.

Así, la capital del albariño y Meaño ya están siendo escenario de las primeras charlas de una nueva incursión para extender aún más esta práctica. El mestre composteiro, Gustavo Cochón, estuvo ayer en la primera localidad explicando los beneficios de este sistema y entregando algunas unidades que se suman a los centenares que se han repartido en estos años. «Es totalmente gratuito y hacemos un seguimiento con visitas para comprobar que todo el proceso va bien. Funciona muy bien y la gente está contenta –al principio había reticencias sobre olores y atracción de animales–. El porcentaje de los que prueban y deciden que no es para ellos debe rondar el 1% », explicó.

Puerta a puerta

El destino de este método son domicilios que tienen una huerta o un jardín y entre los tres municipios hacen una media de algo más del 20% de domicilios cubiertos, así que el objetivo es seguir creciendo y más teniendo en cuenta que ya es una obligación legal para los Ayuntamientos. Estos esperan cerrar el año con una tasa del 32% y el técnico hará visitas de puerta a puerta a los vecinos que aún no han dado el paso de acudir a los actos públicos para animarles a sumarse y alcanzar, más pronto que tarde, el 50%.

En esta ocasión se distribuirán 881 unidades y habrá charlas en todas las parroquias de las tres localidades con horario de mañana y tarde para dar más facilidades (10.30 y 17.30 horas). Habrá un pequeño parón durante la vendimia y seguirán en septiembre.

En cuanto a la otra modalidad del compostaje in situ, el comunitario, el alcalde cambadés, Samuel Lago, anunció ayer que sumarán un tercero a los dos nuevos anunciados este año en la avenida de Vilariño y en Ribeiriño, cerca del supermercado. Seguramente se instale en la parte posterior de la biblioteca municipal y será una iniciativa propia, no a través de la Mancomunidade, que está realizando estas acciones gracias a una ayuda de 95.000 euros. No obstante, no será costosa porque van a utilizar varios módulos de una isla comunitaria existente y que resulta excesiva para la zona.

Dinero y medio ambiente

De este modo, el centro urbano contará con 12 colectivos y no se descartan más, pues la administración cambadesa ha decidido apostar por este sistema y no tan por el contenedor marrón, el cual solo implantará en lugares donde no sea posible. De hecho, sobre la mesa hay un plan piloto y el regidor reconoce que la implantación se está retrasando por «cuestiones logísticas» de la concesionaria de la basura, debido a los refuerzos de verano, porque «ya están comprados y también las cerraduras que tendrá cada vecino».

Lago defiende que «tiene más ventajas porque no hay ningún gasto de desplazamiento para la recogida y el tratamiento pues, si bien la planta de compostaje –industrial– de Baión es más barata que la incineración, la materia orgánica pesa mucho y el precio es de unos 50 euros por tonelada. Además, el compost puede reutilizarse en las labores de jardinería municipal y en las viviendas como fertilizante». Esto en la parte económica, pues en la medioambiental, supone una clara contribución a reducir la huella de carbono, como él mismo recordó.