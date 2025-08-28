El Solidarity Fest calienta motores con una andaina y el sorteo de entradas

El Solidarity Fest calentará motores este sábado para su gran programa de octubre con una andaina en Cambados. Su objetivo también es solidario y los participantes entrarán en el sorteo de dos bonos para esa cita, que ofrecerá un cartel musical con Guadi Galego, entre otros, así como gastronomía, artesanía... Todo a favor del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y sus programas y proyectos de investigación del cáncer.

La caminata será este sábado, el recorrido es de siete kilómetros de baja dificultad y la salida y llegada serán en la torre de San Sadurniño. Los interesados en participar pueden recoger sus dorsales antes del viernes en la Casa Consistorial (de 9.30 a 14.00 horas) o el mismo día.

El coste es de ocho euros e incluye el avituallamiento, así como el derecho a participar en el sorteo de dos bonos para asistir a los tres días del festival, que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el parque de Torrado. Cabe recordar que estas iniciativas están impulsadas por la Fundación Condado de Taboada con la colaboración del Ayuntamiento cambadés. También han realizado otras acciones conjuntas como una limpieza de basura en el litoral.

Todo ello en el marco del Solidarity Fest, que celebrará este año su segunda edición tras recaudar el año pasado unos 10.000 euros. En Torrado también podrá encontrarse un mercadillo de artesanos locales, foodtrucks, talleres infantiles, showcookings con Loxe Mareiro y Habaziro... Y en cuanto al cartel, también actuarán Cacabelos, Dj Amable, Señora Dj, Duele, Cora, Rapariga Dj y la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra, entre otros.