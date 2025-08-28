Ribadumia amplía la red de suministro de agua en Sisán

El Concello de Ribadumia ha finalizado las obras en la red de agua en el lugar de Igrexa, en la parroquia de Sisán, una actuación que supone una conexión y ampliación de la red municipal de abastecimiento y que fue financiada con fondos propios del Concello.

La intervención ha permitido dotar de esta infraestructura esencial a una zona que, hasta el momento, carecía de servicio público, mejorando así las condiciones de habitabilidad y de calidad de vida de los vecinos. Las obras garantizan la conexión a la red de la Mancomunidade de una decena de viviendas que, hasta este momento, recurrían a pozos propios para el suministro.

Esa obra también es fundamental para que esos vecinos cuenten con un suministro de agua adecuado en casos de sequía, como los que se han vivido en las últimas semanas, una situación que ha afectado a más de una traída vecinal en la comarca de O Salnés.

Con esta obra, el gobierno local sigue avanzando en su apuesta por reforzar las redes de abastecimiento, garantizando un servicio seguro, estable y eficiente en todos los núcleos del municipio. Desde el Concello se indicaba ayer su intención de mantener el compromiso de seguir ejecutando proyectos que den respuesta a las necesidades de la población