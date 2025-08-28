El PP meco exige pruebas sobre los costes de las pasarelas

El Partido Popular de O Grove exige «transparencia y gestión responsable ante las declaraciones del alcalde sobre el coste de las pasarelas».

Los populares muestran «su profunda preocupación y escepticismo tras las recientes declaraciones del alcalde, José Cacabelos, que ha cifrado en más de cuatro millones de euros la renovación de los aproximadamente siete kilómetros de pasarelas de madera del municipio».

Por ello, exigen al Concello la documentación oficial con «valoraciones técnicas, presupuestos detallados, informes de ingeniería» que respalden la cuantía.

Aseguran que la falta de previsión ha tenido consecuencias tras el accidente sufrido por una vecina recientemente en un tramo deteriorado, «poniendo en evidencia la urgencia de una actuación real y eficaz», sostienen.

Además, cuentan que fue «el propio regidor el que ha admitido que el Concello destina entre 60.000 y 70.000 euros al mantenimiento de estas pasarela».

Sin embargo, «no explica por qué no se usaron de manera anticipada para evitar el actual deterioro» se preguntan desde la oposición en O Grove.

Incluso lo contrastan con otros casos como el de Pontevedra, donde «la rehabilitación integral de las pasarelas del parque de Valdecorvos fue valorada en tan solo 40.000 euros, muy lejos de los millones de Cacabelos».