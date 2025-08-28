Portos reclama 3.609 euros al dueño de un coche robado que cayó al río Ulla

Portos de Galicia ha abierto un expediente sobre los daños que provocó un vehículo en el muelle de Pontecesures y que obligó al ente a asumir los costes no solo de la reparación de la barandilla que destrozó, sino también de sacar el coche del agua.

El ente portuario valora ahora el coste de aquellas actuaciones, que ocurrieron hace ahora un año, en 3.609 euros y se los reclama a J. P. F., propietario del vehículo. Sin embargo, el vehículo que acabó en el agua en Pontecesures aquel mes de agosto había sido robado por un joven, que era el que circulaba con él cuando perdió el control del mismo a la altura del muelle cesureño y acabó precipitándose al agua.

Al individuo no le pasó absolutamente nada, más allá del susto y de la mojadura de caer al río Ulla, pero es a su legítimo propietario, una persona de avanzada edad de Vilagarcía, al que se le reclaman ahora los 3.609 euros como compensación de los daños causados. Cuando ocurrieron los hechos, el vehículo ya no circulaba y permanecía estacionado en el mismo lugar sin moverse, hasta que el joven causante del accidente decidió aprovechar esa situación para llevárselo.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto en el muelle de Pontecesures y el vehículo permaneció en el agua durante varios días a la espera de ser retirado del río Ulla. Durante esos días, los vecinos de Pontecesures especularon con la posibilidad de que el conductor se encontrase en su interior, pese a que había testigos que afirmaban haber visto como huía el joven del lugar. Ese temor demostró ser infundado cuando Portos procedió a la retirada del vehículo, ya que en su interior solo se encontraron los cuerpos de una camada de gatos que se había instalado en el vehículo por la falta de uso del mismo.