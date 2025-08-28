Ponen más límites a la cafetería de la Festa do Marisco tras las quejas de 2024

El Concello de O Grove está aprobando estos días los procesos de licitación necesarios para el desarrollo de la Festa do Marisco. Una de las novedades de este año es un endurecimiento de las condiciones para la concesión de la cafetería después de que el año pasado se produjeran incumplimientos de los horarios de la música y el cierre, provocando sonadas quejas.

Así lo explicó el alcalde, Jose Cacabelos, después de la Xunta de Goberno Local extraordinaria celebrada ayer para aprobar este y otros asuntos. Detalló que el horario de apertura de la cafetería quedará establecido de 11.00 a 00.00 horas y que la música en directo solo estará permitida en la franja comprendida entre las 17.00 y las 19.00 horas, quedando prohibida la emisión de música durante los ensayos y los conciertos de la propia fiesta.

Un cambio «radical» de las condiciones, añadió el regidor, que busca «garantizar una mejor convivencia y un correcto desarrollo, tanto de los servicios de hostelería como de la programación cultural y musical de la fiesta más emblemática de O Grove», que tendrá lugar del 2 al 12 de octubre.

Contrato de 900.000 euros

También se aprobó sacar a concurso la contratación del suministro del vino y la venta de artesanía y regalos. Estos se suman a los anunciados en días anteriores para el suministro de las carpas donde se celebra el evento y lo principal: la concesión de los puestos que venderán el marisco. Lo primero ha salido a licitación por un precio de 165.000 euros e incluye esta edición y la de 2026.

Respecto a lo segundo, son seis lotes correspondientes a los diferentes productos que se ofrecerán: arroz, berberecho, mejillón, navajas, pulpo y sepia. El contrato tiene un valor de unos 900.000 euros para un contrato también de dos anualidades. Los precios de salida varían según el recurso, yendo entre los 17.000 y los 2.900 euros. Los interesados tienen hasta principios de septiembre para presentar sus ofertas ante el Ayuntamiento.