La orden del asilo de Cambados pide la exención en el pago de un impuesto municipal por la venta

La orden propietaria del antiguo asilo de Cambados ha solicitado en el Concello la exención del llamado impuesto de la plusvalía que le correspondería pagar por la venta del también pazo de Montesacro. Esta petición es una práctica común en las organizaciones religiosas como parte de las ventajas fiscales recogidas en el acuerdo económico existente entre el Estado español y el Vaticano y la Ley de Mecenazgo, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro.

El asunto está en manos de los técnicos del departamento de Tesorería y, de momento, es el único conocimiento que tiene el Ayuntamiento sobre la situación del histórico inmueble de San Tomé, tras conocerse que se ha vendido después de dos años en el mercado, como avanzó FARO en exclusiva.

La organización, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, hace uso del derecho que le confiere la legislación actual y sigue el camino de otras entidades religiosas en operaciones de compraventa. Una cuestión que incluso ha generado jurisprudencia respecto al destino que tenga el bien vendido y por el cual se recibe una compensación económica después de que alguna administración se negaran a aplicar la exención.

Con todo, la ventaja fiscal está contemplada en uno de los artículos del Acuerdo Económico firmado en 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español y la Ley 49/2002 ya que, con su entrada en vigor, el régimen fiscal de la Iglesia quedó equiparado prácticamente al del resto de las entidades no lucrativas como las ONG, fundaciones y otras confesiones religiosas.

La orden explicó en su día que ponía a la venta la enorme propiedad porque estaba atravesando dificultades económicas para mantener la actividad, al sumar el incremento del coste de la vida, la caída de las vocaciones, la necesidad de realizar reformas... Y no era el primer caso. En los últimos años ya ha vendido o puesto a la venta otras propiedades en Valencia y Córdoba, por nombrar algunas. Hay que recordar también el caso del asilo de Pontevedra, que lleva más de una década cerrado.

Del nuevo propietario no han trascendido muchos detalles y el Ayuntamiento explicó en su día que no ha contactado con ellos. No obstante, por su tipología, parece que la continuidad de la actividad asistencial queda descartada. Las monjas intentaron buscar un nuevo operador que mantuviese viva la atención que ellas llevaban prestando desde hace más de 80 en la localidad, con especial atención a personas mayores vulnerables, de escasos recursos.

Prioridad asistencial

Aseguraron que priorizarían una oferta de este carácter, pero las dificultades fueron notorias, como también demostraron los intentos realizados por las propias administraciones públicas con el mismo fin. El principal motivo fue el económico: un elevado precio de venta, de casi cuatro millones de euros, y la necesidad de realizar importantes reformas para cumplir la actual normativa, subía la inversión en casi ocho millones de euros.

El caso es que, finalmente, apareció un interesado y la operación de compraventa está en una fase muy avanzada, como demuestran los movimientos registrales y esta petición de exención del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que grava la transmisión de propiedades.

Se desconoce la cifra que va a pagar el nuevo dueño, una empresa española dedicada a la adquisición, gestión y explotación de activos inmobiliarios. Se llama Iberus Capital Investment Group y mantiene vínculos con otras sociedades que comparten un nombre en común, el de Enrique García Candelas, que fue director general de Banco Santander y que se ha convertido en un importante inversor inmobiliario.

De hecho, entre las propiedades de sus negocios figura un hotel en Huelva, que actualmente explota la cadena Barceló, y susodicha firma rehabilitó recientemente un campo de golf en Málaga. Así las cosas, el destino más esperado en un negocio ligado al sector hotelero y turístico, para lo cual, sería preciso una modificación urbanística, porque el suelo está calificado como de uso asistencial.