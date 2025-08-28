Obras contrarreloj para acabar la reforma de Conde Vallellano

El tiempo apremia y los operarios tratan de esforzarse para cumplir los plazos marcados por el gobierno de Vilagarcía, que anunció para septiembre la inauguración de la renovada calle de Conde Vallellano, que pasará a denominarse Clara Campoamor y lucirá una aspecto marcado por el plan de humanización y embellecimiento establecido por el gobierno de Alberto Varela.

El problema es que septiembre ya arranca el lunes y todavía queda mucho trabajo por realizar. Tanto para ejecutar la totalidad del proyecto como para introducir las correcciones que puedan ser necesarias y que tanto se han prodigado desde que comenzó la obra , tal y como volvió a comprobarse esta misma mañana.

Uno de los hidrantes adaptados ayer. | M.M.

Esta vez fue preciso adaptar los hidrantes y abrir de nuevo zonas ya terminadas e incluso empedradas para instalar los tubos subterráneos del sistema de riego que habían quedado sin colocar.

Correcciones a las que habrá que sumar la reparación de un pequeño tramo de la calle, allí donde entronca con la plaza de Galicia y Arzobispo Lago, ya que se abrió al paso de peatones hace unas semanas y ya tiene algunas losas rotas desde el principio, pues aún tratándose de zona peatonal es constante el ir y venir de vehículos.

El gobierno local repitió varias veces que no habrá retrasos que lamentar, pero vecinos y comerciantes no acaban de fiarse, de ahí que una vez más exijan el cumplimiento de los plazos «para acabar con estas molestias de una vez por todas».