Obras contrarreloj para acabar la reforma de Conde Vallellano

El mes que viene, cuando ya se llamará calle Clara Campoamor, debe inaugurarse su humanización, que hoy sufrió nuevos trastornos

Obras en Vilagarcía: así está la calle de Conde Vallellano, que se transforma en Clara Campoamor

Las obras en la calle de Conde Vallellano, que pronto será renombrada oficialmente como Clara Campoamor. / M. Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El tiempo apremia y los operarios tratan de esforzarse para cumplir los plazos marcados por el gobierno de Vilagarcía, que anunció para septiembre la inauguración de la renovada calle de Conde Vallellano, que pasará a denominarse Clara Campoamor y lucirá una aspecto marcado por el plan de humanización y embellecimiento establecido por el gobierno de Alberto Varela.

El problema es que septiembre ya arranca el lunes y todavía queda mucho trabajo por realizar. Tanto para ejecutar la totalidad del proyecto como para introducir las correcciones que puedan ser necesarias y que tanto se han prodigado desde que comenzó la obra , tal y como volvió a comprobarse esta misma mañana.

Uno de los hidrantes adaptados ayer. | M.M.

Esta vez fue preciso adaptar los hidrantes y abrir de nuevo zonas ya terminadas e incluso empedradas para instalar los tubos subterráneos del sistema de riego que habían quedado sin colocar.

Correcciones a las que habrá que sumar la reparación de un pequeño tramo de la calle, allí donde entronca con la plaza de Galicia y Arzobispo Lago, ya que se abrió al paso de peatones hace unas semanas y ya tiene algunas losas rotas desde el principio, pues aún tratándose de zona peatonal es constante el ir y venir de vehículos.

El gobierno local repitió varias veces que no habrá retrasos que lamentar, pero vecinos y comerciantes no acaban de fiarse, de ahí que una vez más exijan el cumplimiento de los plazos «para acabar con estas molestias de una vez por todas».

