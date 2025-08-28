La obra de Veiga do Mar aún debe esperar a que se resuelvan los fondos EDIL

El inicio de las obras de remodelación y mejora de la seguridad vial en Veiga do Mar no será inminente. El Ayuntamiento de Vilagarcía incluyó esta obra en un paquete de actuaciones que pretende financiar con los fondos EDIL, pero el Gobierno central todavía no ha resuelto qué solicitudes se aprobarán y qué importe recibirá cada una. Por lo tanto, no será posible empezar los trabajos en otoño, tal y como esperaba la asociación de vecinos de Vilaxoán y se apuntó en la edición de FARO del miércoles.

Desde el Ayuntamiento de Vilagarcía se aclaró ayer que en febrero pasado se presentó el proyecto completo de reforma de Veiga do Mar, y que ya entonces se advirtió de que para financiar la obra se acudiría a una convocatoria de los fondos EDIL (Estratexias de Desenvolvemento Integrado Local). Ravella añade que en ese momento ya se advirtió de que el Ministerio tenía seis meses para resolver las solicitudes, por lo que espera que en cuestión de días o semanas se dé a conocer la resolución. Si la solicitud de Vilagarcía es aprobada, como espera la administración local, podrá iniciar todos los trámites administrativos para contratar la obra ya que tendrá la financiación asegurada. Desde el Concello añaden que ya en febrero explicaron a los vecinos que la obra tendría un presupuesto aproximado de 900.000 euros, y que el horizonte de realización sería 2029, si bien con la posibilidad de que se terminasen acortando los plazos.

Además, desde Ravella se apuntó que mientras se espera por la resolución del plan EDIL, ya le han pedido a la Xunta la instalación de un semáforo en el cruce de Veiga do Mar con la carretera comarcal de Cambados.