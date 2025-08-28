La Noite das Meigas empieza a hacerse notar en las calles
Vilagarcía
La organización de la Noite das Meigas ya ha comenzado con los preparativos de cara a la celebración que tendrá lugar este sábado. La fiesta acogerá a diez asociaciones que serán las encargadas de atender a los visitantes y servir la tradicional queimada acompañada de diferentes aperitivos desde las 22.30 horas hasta las 02.00.
A las 00.00 tendrá lugar el conjuro en la plaza de Galicia con la colaboración de Fátima Rey.
