Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Noite das Meigas empieza a hacerse notar en las calles

Una de las pallozas instaladas en Vilagarcía para la fiesta del fin de semana.

Una de las pallozas instaladas en Vilagarcía para la fiesta del fin de semana. / Iñaki Abella

Hugo de Dios

Vilagarcía

La organización de la Noite das Meigas ya ha comenzado con los preparativos de cara a la celebración que tendrá lugar este sábado. La fiesta acogerá a diez asociaciones que serán las encargadas de atender a los visitantes y servir la tradicional queimada acompañada de diferentes aperitivos desde las 22.30 horas hasta las 02.00.

A las 00.00 tendrá lugar el conjuro en la plaza de Galicia con la colaboración de Fátima Rey.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents