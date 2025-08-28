A Illa detecta una gran mortandad de almeja babosa en el plan de cría

El plan de cría y engorde en pantalán que ha puesto en marcha la Cofradía de A Illa y que tan buenos resultados ofreció con las primeras unidades de japónica que se utilizaron no resulta tan efectivo con la babosa. Así lo reconcoe el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, que ayer apuntaba que esta especie, la considerada como autóctona, tiene una excesiva mortandad al alcanzar una talla adecuada para su siembra en los bancos marisqueros. Millán recuerda que la Cofradía colocó babosa en varias de las jaulas que se utilizan para el preengorde y cría de la almeja. «Tenían entre 4 y 5 milímetros y la verdad es que, al igual que con la japónica, la apuesta parecía ir muy bien, con un crecimiento bastante rápido». Sin embargo, «al alcanzar entre 12 y 15 milímetros comenzó una importante mortandad entre ellas por un motivo que desconocemos, aunque creemos que tiene que ver con lo que está pasando en la ría en estos últimos tiempos».

Pese a ese contratiempo, la Cofradía va a seguir adelante con este proyecto que permite criar almeja de tamaño muy pequeño durante varios meses en el pantalán de embarcaciones menores, hasta que alcance la talla óptima para garantizar la productividad de sus bancos marisqueros. «A partir de ahora, la apuesta va a ser la japónica ya que en esa especie apenas se detecta mortandad». De hecho, hace tan solo unos días, el pósito colocó 200.000 unidades de japónica y está tanteando diferentes proveedores para seguir nutriendo las jaulas a un precio razonable a fin de garantizar la producción en las playas. «Nuestra idea siempre fue apostar por la almeja autóctona, pero es muy difícil en estas circunstancias, por lo que vamos a continuar con la japónica», explica Millán.