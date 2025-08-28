El gobierno de O Grove redistribuye sus funciones con la llegada de María López

Durante el pleno celebrado este lunes se incorporó de manera oficial al gobierno local la nueva concelleira María López, que se suma para «ocupar la vacante dejada por Santiago Meis tras su dimisión por motivos personales hace un par de meses», argumentan desde el gobierno de O Grove.

La incorporación de López propició una reestructuración de áreas y competencias dentro del ejecutivo municipal.

Por ello, la concelleira Pilar Galiñanes pasará a asumir directamente la gestión de celebraciones, que volverá a estar integrado en el departamento de Cultura.

Por otro lado, la recién llegada, María López pasará a estar al frente del departamento de Promoción Económica, que incluye tanto Comercio como Turismo.

«Se trata de un ámbito que ya conoce, puesto que en su anterior paso por el gobierno fue impulsora de iniciativas como los bonos comercio», explican desde el Concello.

El alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, argumentó que «esta reorganización viene dada por la necesidad de asumir él mismo las competencias de Emerxencias y Seguridade, además de las que ya gestiona actualmente en Urbanismo, Economía, Personal y Alcaldía», por lo que, ante esta situación, resultaba totalmente imprescindible redistribuir responsabilidades en e l seno del gobierno local.

Con este nuevo reparto, O Grove busca «reforzar su capacidad organizativa y avanzar en áreas estratégicas para el municipio como el comercio local y el turismo, en un momento de especial relevancia», refrendan.