La etapa «Goza do Ulla» consta de 17 kilómetros por Vilagarcía

Esta mañana, desde las 08.00 horas queda abierto el plazo para inscribirse en la andaina «Goza do Ulla», que se desarrollará en el Monte Xiabre el sábado de la próxima semana.

La actividad tiene carácter gratuito, concentrando su salida a las 09.00 horas desde Pinar do Rei, donde los participantes recorrerán 17 kilómetros, lo que les llevará unas cuatro horas y media de duración y una dureza media.

Los interesados en asistir al evento pueden apuntarse a través de ticket.vilagarcia.gal.

La «Goza do Ulla» es una celebración formada por 20 concellos de los aledaños del río, que se unen para organizar unas rutas de senderismo para promocionar su riqueza paisajística.

A Estrada, Antas de Ulla, Arzúa, Boqueixón, Catoira, Dodro, Monterroso, Padrón, Palas de Rei, Pontecesures, Rianxo, Santiso, Silleda, Teo, Touro, Valga, Vedra, Vila de Cruces y Vilagarcía, forman el equipo de organización de la andaina.

Estas comenzaron en el mes de julio y finalizarán en octubre. Se organizaron semanalmente desde los concellos mencionados.

En el caso de Vilagarcía, el recorrido que sale desde Pinar do Rei hasta el mirador de la cruz de Xiabre, desde el que los participantes podrán contemplar de forma privilegiada la ría de Arousa y el río Ulla hasta Pontecesures.

Posteriormente, continuarán por el segundo camino hasta Fontefría, visitando los petroglifos recientemente restaurados para terminar regresando al punto de partida.

La organización ha difundido una serie de normas que los senderistas deberán cumplir: la acampada queda prohibida; la actividad se realizará, en la medida del posible, en silencio; no se dañará ni arrancará la fauna y la flora del paisaje que rodea el entorno; será obligatorio recoger toda la basura que se genere.

La más importante dada la situación de la comunidad es que no se permite hacer fuego. Recomienda llevar el móvil cargado y ropa y calzado cómodos, adaptados a meteorologías adversas.