Denuncian el robo masivo de almeja en los parques de cultivo de Carril

Titulares de parques de cultivo de Carril dicen haber sido víctimas de una oleada de robos y haber perdido importantes cantidades de almeja, tanto de talla comercial como semilla, valorada en decenas de miles de euros.

Han sido varios los que denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, que incluso habría identificado ya a alguno de los autores de estos robos. Pero el número de víctimas puede ir en aumento, ya que hay parquistas que llevan días sin ir a sus viveros y desconocen si también ha desaparecido su producción.

A la espera de que todos revisen sus parques, alguno de los afectados sostiene que habría al menos media docena de acuicultores afectados, alguno de los cuales asegura que «tras haberlo perdido todo ahora tendremos que esperar dos años para recuperar la producción, y eso si tenemos el dinero o si recurrimos a créditos bancarios para poder comprar más semilla para sembrar».

Lo perdieron todo

Uno de los denunciantes explicó ante la Policía Nacional que no puede cuantificar el peso ni el valor de lo sustraído, pero sí sabe que «había sembrado almeja por valor de unos 20.000 euros», y la ha perdido toda.

Uno de los raños empleados. / FdV

Los ladrones «actuaron con raños con escasa separación entre varillas e incluso cerrados con red, por lo que arrasaron con todo y se llevaron almeja de todos los tamaños; incluso la más pequeña, del tamaño de las lentejas».

Según esos denunciantes, hay casos realmente «sangrantes», como el de «una joven que acaba de empezar y se empeñó económicamente para poder sacar adelante su vivero, y cuando fue a sacar la almeja para venderla durante las fiestas de Vilagarcía se encontró con que se la habían llevado toda».

Es tal la preocupación existentes entre los parquistas que estudian organizarse en patrullas de vigilancia nocturna para que estos hechos no vuelvan a producirse en una zona en la que, supuestamente, ya existen cámaras de vigilancia y potentes focos con los que tratar de hacer frente al furtivismo.