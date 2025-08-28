El Concello grovense licita la reforma de las calles Lepanto y Hortos

El Concello de O Grove aprobó ayer en junta de gobierno extraordinaria, la licitación de dos actuaciones urbanísticas importantes que van a permitir mejorar infraestructuras esenciales y renovar el aspecto de dos calles céntricas del municipio como son Lepanto y Hortos.

Por una parte, se ha licitado la reforma integral de la calle Lepanto, con un presupuesto de 225.000 euros. La intervención incluye la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, la instalación de nueva iluminación, la creación de una plataforma única y la renovación total del pavimento, siguiendo el modelo implantado ya en calles como Entrehortas o Escura. El alcalde, José Antonio Cacabelos, anunció que mantendrá una reunión con los vecinos una vez se adjudique la obra, para organizar y coordinar su ejecución.

Además, durante la junta de gobierno también se sacó a licitación la actuación en la calle Hortos, donde ya está previsto el asfaltado, la nueva iluminación y una senda peatonal. Detectada la pésima situación de las redes de abastecimiento y saneamiento, el proyecto inicial se amplía ahora para incluir la sustitución de las tuberías, garantizando así una reforma integral que beneficiará tanto a los vecinos como a la circulación de tipo peatonal.

El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas en participar en el concurso es de 13 días, con el objetivo de que a mediados de septiembre las obras queden adjudicadas y se pueda comenzar a trabajar a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Se espera que las calles puedan estar totalmente renovadas a lo largo del próximo año, presentando un aspecto mucho más modernizado.