Catoira reabre las pistas de tenis de Borreiros con precios «simbólicos»

Los catoirenses podrán estrenar durante estos días las dos nuevas pistas de tenis de Borreiros. Los menores de edad podrán hacerlo de forma gratuita y el resto con precios «simbólicos», cuentan desde el Concello.

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, explica que «con estas medidas, queremos promover la práctica de actividad física y los valores del deporte entre los más jóvenes».

Tras varios años en una situación de «abandono total» su uso era imposible. El Concello consiguió una subvención para hacer frente al gasto de las obras, que se realizaron durante la primavera.

Con el fin de gestionar el uso de las canchas de manera eficiente y de cubrir los costes mínimos de mantenimiento, el Concello va a establecer unas tarifas simbólicas en base a la ordenanza fiscal vigente. Los menores residentes tan solo deberán hacer la solicitud de uso de manera formal.

Los empadronados en Catoira de más de 18 años tendrán un precio de uso de la pista de dos euros por cada hora de reserva.

Para poder aplicar los descuentos por ser residente es preciso facilitar el nombre de todas y cada una de las personas que van a jugar en la cancha a la hora de hacer la solicitud.

Los visitantes ajenos al municipio contarán con un precio de cuatro euros para menores y el doble para los adultos, con un máximo de dos horas por reserva.