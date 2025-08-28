Cancelan varios trenes en Vilagarcía debido a obras

La circulación ferroviaria en la línea atlántica se verá alterada durante los fines de semana de septiembre y los dos primeros de octubre, y esto afectará en algunas fechas a los usuarios de la estación de Vilagarcía. En concreto, los sábados y los domingos los regionales Vigo-Santiago y Vilagarcía-Santiago realizarán el recorrido íntegro por carretera.

Desde Renfe y Adif se apunta que durante los fines de semana de septiembre y los dos primeros de octubre la circulación ferroviaria estará interrumpida en varios tramos, debido a la realización de obras de mejora de la infraestructura. Para ello, se pondrá en marcha un plan alternativo de transporte en autobuses o taxis.

Estas medidas afectarán sobre todo a la población joven, que se desplaza los fines de semana entre las grandes ciudades gallegas por motivos de estudios.

Los usuarios de Vilagarcía también podrían ver alterados sus servicios en los trenes que salen de Santiago con destino a Vigo-Guixar a las 20.30 y las 22.10 horas.