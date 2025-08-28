El BNG vilagarciano carga contra el servicio de limpieza y cuestiona al Concello

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vilagarcía emitió ayer un comunicado en el que exige al gobierno local «contundencia» en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de la basura.

El BNG plantea que la empresa está incumpliendo varios aspectos del contrato, y pregunta al ejecutivo socialista si se están realizando las prometidas reuniones trimestrales de evaluación y si se están «resolviendo a nivel operativo las incidencias o incumplimientos que se puedan dar».

«Es constante la queja de que Vilagarcía está más sucia que nunca, ofreciendo una imagen de desidia y abandono, especialmente en las zonas del rural», plantea el Bloque en un comunicado.

La formación política apunta en concreto que, según ellos, funciona mal el servicio de recogida de voluminosos. «Día tras día vemos que ocupan nuestras aceras y carreteras sin ser recogidos», a pesar de que en el contrato se indicaba que habría recogida diaria. El BNG también afirma que, «la situación de la prometida brigada de desbroces es más que preocupante», por su falta de acción.