Los autocaravanistas tildan de «ilegal y discriminatorios» los planes de O Grove

La Asociación Galega de Autocaravanistas (AGA) emitió ayer un duro comunicado contra los planes del Concello de O Grove para poner límites a este tipo de visitantes, asegurando que la ley les permite estacionar en la vía pública como a cualquier otro turismo y que no están obligados a ir a un camping. De hecho, considera que lo pretendido por el alcalde, Jose Cacabelos, «es ilegal y discriminatorio» y advierte que defenderán sus derechos «en todas las instancias y llegado el caso, tomaremos las medidas de fuerza para defender el autocaravanismo».

Su presidenta, María del Mar García, critica el trato que están recibiendo al llamarles «invasión» y se queja de que meten «a todo el colectivo en un mismo saco por culpa de lo que haga algún desaprensivo». Así, le indica que la solución está en su mano, «sancionando duramente» a quien acampe en lugar de estar aparcado y vacíe las aguas grises o negras en la calle. Y es que la «mayoría somos gente responsable y con gran conciencia ecológica y social, gastamos poca agua y energía», teniendo algunos paneles solares, añade esta asociación, las más grande de España con más de 800 familias miembro.

También asegura que llevan dos semanas intentando hablar con el regidor sin éxito, pero le tienden la mano igualmente para ayudarle a buscar soluciones porque «tiene que ser consciente de que el turismo en caravanas ha llegado para quedarse, solo hay que saber ordenarlo, pero dentro de la ley». De hecho, recomiendan a Cacabelos que «viaje» a otros países o ayuntamientos gallegos y españoles, donde «se convive sin conflictos».

Posibles soluciones

Así, le plantean que para evitar los vertidos ilegales, se haga un borne de servicio con plataforma de vaciado y que se cobre una tasa por el agua: «En Galicia hay más de 180 áreas públicas. No necesitamos que se nos regale nada, ni lo hemos pedido», explican. A este respecto exponen también que la de Baralla (Lugo) ha sido calificada como la mejor área de toda España.

Asimismo le recomiendan que habilite aparcamientos disuasorios, «tomando ejemplo de otros ayuntamientos», indica, nombrando algunos como Ferrol, A Capela o Coristanco. Cree que el de A Lanzada sería una buena opción con un límite de estancia de entre 48 y 72 horas y «hagan un seguimiento de que se cumpla, para ello tiene los medios de Policía Local. Regule el turismo, pero no lo discrimine ni criminalice. No intenten obligar más a acudir a campings, eso es una decisión personal de cada uno y por mucho que los dueños de los mismos le presionen para ello, acudiremos cuando lo consideremos necesario o así lo decidamos. Las autocaravanas son turismos y pueden aparcar en la vía pública como cualquier otro vehículo, siempre cumpliendo la legislación vigente».

Y en cuanto a lo de aparcar, señalan que la ley a la que se refieren es la de tráfico y cree que el alcalde está «demostrando un total desconocimiento», lanzando «improperios y falsedades».