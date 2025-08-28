Arrancan las obras de reforma del estadio de atletismo

Las obras de reforma de la pista de atletismo de Vilagarcía comenzaron ayer con el primer bloque: la mejora del sistema de iluminación. La empresa Obras y Pavimentos Especiales dispone de dos meses para finalizar esta parte, aunque aseguran que reducirán el tiempo considerablemente. Una vez finalizada, emprenderán las actuaciones en la propia pista, cuyo plazo de ejecución es de tres meses más. El presupuesto es de 150.000 euros.

«Esta ambiciosa obra tiene como objetivo cumplir con las indicaciones de la Federación Española de Atletismo para lograr la homologación de la pista y, así, poder albergar competiciones oficiales», apuntan desde el Concello. La empresa responsable decidió comenzar con la iluminación, una actuación más sencilla que incluye la instalación de nuevos proyectores LED y la retirada de los postes existentes. Habrá seis por torreta, de entre 600 y 800 vatios.

Mientras duren las obras de iluminación, las pistas no se pueden utilizar, pero sí el campo de hierba. Una vez que comience la segunda fase, la de la pista, se realizará por tramos, por lo que los atletas también podrán entrenar en la zona donde no se esté trabajando. «Estaremos en contacto permanente con la empresa y los clubes para que ambos puedan seguir utilizando el espacio», declaró el concejal responsable, Carlos Coira.