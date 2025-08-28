Andaina nocturna y fiesta de la bicicleta en Vilanova

Vilanova acoge este fin de semana actividades de la Festa do Deporte. Los eventos arrancarán mañana con la celebración de una andaina nocturna, que saldrá a las 21.00 horas de la Estación marítima de O Cabo para recorrer 12 kilómetros durante aproximadamente tres horas. Los participantes estarán obligados a portar chalecos reflectantes.

El sábado, a las 11.00 horas, en el Campo de As Chans de Pontearnelas, al que se le ha colocado recientemente césped artificial, se disputará la Copa Concello en la que participan la EFB Vilanova, SD Chispa de Corón, UDSM Deiro, Vilanova FC y SDP Arnelas.

La última actividad será la Festa da bicicleta, que se celebrará el domingo rememorando la salida de la Vuelta Ciclista a España desde una batea ubicada en el puerto de Vilanova. El evento tendrá lugar a las 12.00 horas y la salida será desde la Estación Marítima, finalizando tras un largo recorrido en la plaza do Castro. Al finalizar, habrá una exhibición del Club Ciclista Ribadumia.