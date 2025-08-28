El Agosto Gastronómico pone un broche dulce

El Agosto Gastronómico de Valga terminó con la sesión de cocina en vivo «Universo Anguía» con una gran novedad, inédita hasta la fecha: una sobremesa dulce de anguila. Ese fue el plato estrella que presentó el chef Álex Iglesias ante la treintena de asistentes.

Previo a ello, presentó varios platos salados. El primero fue la anguila ahumada sobre arroz cremoso de queso de la DOP Cebreiro, una técnica muy apreciada en las cocinas asiática e italiana. Así se aumenta el tiempo de conservación y se traspasan unos sabores y aromas únicos.

La ahumada, combinada con otra cocida al natural, fueron los protagonistas del segundo plato: tacos al estilo asiático. Se acompañaron con col lombarda, cilantro, sésamo y mayonesa de wasabi. La caña do país también tuvo su pequeño espacio, con la elaboración de la anguila al horno glaseada con aguardiente tostada con un toque de Mel de Galicia.

Para terminar, se elaboró por vez primera un postre. Se trató de empanadillas dulces con la anguila en diferentes cocciones, ahumada o caramelizada. El relleno se completó con azúcar moreno, canela, miel y nueces.

El cocinero lalinense será también el encargado de elaborar cuatro de las tapas que podrán degustar este sábado en el parque Irmáns Dios Mosquera, en el día grande de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

Queimada y meigas en Valga

Para completar una programación estelar, Troula animación estará un verano más a cargo de la teatralización del conjuro de la Queimada con un espectáculo de fuego, pirotecnia y danzas.

En este, los dos personajes centrales, la bruja y el brujo, «harán una exaltación de Galicia y de nuestras tradiciones», aseguran desde la organización. La celebración tendrá lugar a partir de la medianoche de este sábado, a la conclusión del gran día de la Festa da Anguía. Desde el Concello anuncian que al final del espectáculo, habrá queimada gratuita para todos los asistentes.