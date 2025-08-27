Vilagarcía se vuelca con Thiam Modou tras sufrir un infarto en O Cavadelo

Tras el incidente sucedido el pasado 12 de agosto en las pistas de baloncesto de O Cavadelo, Thiam Modou, tras pasar varios días en coma inducido, ha vuelto a la vida.

Uno de los habituales del baloncesto callejero vilagarciano «sufrió hasta cuatro infartos en menos de una hora», según relata Toño Fernández, una de sus grandes amistades en las canchas, allí presente durante el momento de máxima tensión.

Junto a varios de los individuos que frecuentan este tipo de pachangas en Vilagarcía, están en proceso de organizar un torneo para recaudar fondos con el fin de ayudar a Modou y a su familia.

«Nos ha dicho que está bien, pero sigue en la UCI porque quieren encontrar el motivo de la muerte súbita, es un milagro que esté con nosotros después de todo lo que pasó», confiesa.

Modou vive en Vilagarcía con sus dos hermanos y «lleva una vida sana, no fuma, no bebe y nunca sale de fiesta», cuenta Fernández, que añade que «nunca he visto a nadie disfrutar así del baloncesto, es su momento de desconexión en el día a día».

Si la meteorología lo permite, la idea pasa por llevar a cabo el campeonato en las propias pistas de O Cavadelo cuanto antes. Aunque todavía no cuentan con una fecha definitiva, «no debería pasar de la primera quincena de septiembre».

El carácter del torneo será totalmente solidario y siguen buscando algún pequeño patrocinio para ayudarles en la organización, ya que les gustaría que pudiese ser retransmitido en directo a través de las redes sociales para lograr un impacto todavía mayor.

Además de llamar al torneo por su nombre, también quieren bautizar la pista donde se juegue la gran final del campeonato como la pista Thiam Modou.

Buscan «hacer ver a la gente que con donaciones de apenas un euro, se pueden hacer cosas muy grandes», sostiene Fernández.

Cuentan ya con cerca de un centenar de personas interesadas en participar. El resto de integrantes podrán sumarse a la iniciativa a través de la cuenta de Instagram «carrandan29», donde el propio Toño Fernández publicará un enlace para gestionar las inscripciones al certamen.