Vendimia 2025: uva ideal para 35 millones de litros de vino de calidad

Tanto en la subzona productora Val do Salnés como en las de O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Soutomaior, la vendimia recién estrenada invita al optimismo y confiere absoluto protagonismo a la Denominación de Origen Rías Baixas, de la que forman parte más de 24.000 parcelas repartidas por esos cinco territorios, lo cual genera 4.796 hectáreas productivas.

Los viticultores consultados hablan de una «calidad extraordinaria» de la uva, y así lo confirman en algunas de las 176 bodegas inscritas, donde estiman que la cifra récord de producción que se espera, cercana a los 50 millones de kilos, arrojará un volumen de vino igual de histórico, con alrededor de 35 millones de litros.

Los viñedos presentan unas condiciones inmejorables. / Iñaki Abella

Hay que tener presente que esta DO no deja de crecer ni de profesionalizarse, de ahí que buena parte de sus casi 5.000 viticultores salieran airosos de la lucha contra las plagas y enfermedades librada en los últimos años, alcanzando el techo de esta marca de calidad en 2023, con más de 44 millones de kilos que dieron como resultado 30,5 millones de litros de vino.

Cifras similares a las de 2021, cuando se rozaron los 44 millones de kilos y se superaron también los 30 millones de litros, mientras que en 2022 fueron 41 millones de kilos (28 millones de litros de vino) y en 2024 se superaron los 42 millones de kilos (29 millones de litros).

Estas cantidades demuestran la absoluta consolidación de un sector que había marcado un inesperado registro en 2011, de casi 42 millones de kilos y 29 millones de litros; desde hace tiempo muy por encima de aquellos 5 millones de kilos y 3,5 millones de litros obtenidos en 1991.

El traslado de la uva. / Iñaki Abella

Comparaciones al margen, en la presente vendimia el objetivo está, como se decía antes, en 50 millones de kilos que pueden generar esos 35 millones de litros de un vino claramente capitaneado por la uva albariña.

Sin grandes amenazas

Una uva, insisten los enólogos consultados, con un equilibrio perfecto entre acidez, graduación alcohólica y azúcar que, gracias a las condiciones meteorológicas registradas durante toda la campaña, apenas se ha visto amenazada por el mildiu, oídio o botritis.

La misma que se benefició de una excelente brotación, una destacada tasa de fertilidad, mejor floración y tranquilos procesos de cuajado y maduración que, a la postre, llevaron al sector a las puertas de una cosecha fantástica en la que se mantiene el rendimiento máximo de 12.000 kilos por hectárea.

Dos mujeres vendimiando en Meis, ayer. / Iñaki Abella

Dejando a un lado los números, es de destacar que la recolección se centra –en el caso de las bodegas con mayor capacidad– en la elaboración de los pies de cuba y sus vinos espumosos.

Vacaciones

Avanza a buen ritmo, en muchos casos aprovechando las vacaciones escolares para contratar como vendimiadores a jóvenes universitarios y en otros, aprovechando el parón del colegio para usar como mano de obra a los niños y adolescentes de casa.

Así, con familias enteras trabajando, y en algunos casos con una clara carencia de jornaleros, avanza una vendimia que algunos comenzarán el fin de semana próximo, aunque todo va a depender, como se indicó en los últimos días, de la posible llegada de precipitaciones.

Si la cantidad de agua descargada es notable la vendimia se retrasará unos días, aunque, a priori, no se esperan alteraciones significativas ni daños en la producción.