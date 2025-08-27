Valga se decora entera antes de la Festa da Anguía

El concurso «Embelecer Valga» premia los parques, plazas y espacios más hermosos engalanados y acondicionados por los vecinos con materiales aportados por el propio Concello.

El certamen se distingue en dos categorías. La primera, que tiene en cuenta obras nuevas o la rehabilitación de algún bien o zona que se encontraba abandonada. Y, por otro lado, la categoría de mantenimiento de construcciones ya hechas, tales como parques o centros sociales, para garantizar su conservación con trabajos de menor implicación que los de la categoría anterior.

De la primera categoría se llevaron a cabo cuatro actuaciones: la creación de local social para actividades socioculturales de Campaña; un jardín en el IES de Valga; y las recuperaciones de la zona de juegos infantiles de Raxoi y la fuente de San Miguel. En la otra fueron ni más ni menos que veinticinco trabajos de mantenimiento repartidos por todo el municipio.

Algunos de los propios miembros de las diferentes comisiones participantes fueron los encargados de valorar las obras nuevas, mientras que en la categoría de mantenimiento el jurado estuvo formado por representantes del Concello.

Se valoraron aspectos como la adecuación final, la originalidad en los diseños, el aprovechamiento de recursos y materiales, la conservación y el fomento de la cultura y la tradición local.

Se repartirán 1.600 euros en premios. El ganador de la categoría de mantenimiento será premiado con 500 euros, el segundo con 300 y el tercero con 200. En la modalidad de obra nueva los tres primeros recibirán 300, 200 y 100 euros respectivamente.

Los ganadores se darán a conocer este sábado durante la celebración de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.