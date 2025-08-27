El Sergas reivindica su cobertura sanitaria en Catoira frente a las manifestaciones

La dirección del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés «cumple con el compromiso asistencial de Atención Primaria adquirido con la población del Concello de Catoira», afirman desde el Sergas.

Se trata de la sustitución de los dos médicos de familia a través de la fórmula de prolongación de jornada ante la ausencia de médicos de familia para efectuar relevos.

Según los datos de actividad que codifica el Sergas, durante la semana del 18 al 22 de agosto «se atendieron en el centro 417 pacientes».

264 de ellos fueron atendidos por los dos médicos de familia mencionados. En el mismo periodo de tiempo, el año pasado se atendió a 226 personas, cuando el centro disponía de un solo médico de familia que prestase Atención Primaria.

Asimismo, en el rango de fechas mencionado, la Enfermería de Atención Primaria del centro de salud catoirense «realizó un total de 153 actuaciones», de las cuales 8 fueron en los propios domicilios de los enfermos.

Sobre la polémica relacionada con el período vacacional del pediatra habitual de Catoira, señalan desde el Sergas que «el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés gestionó su relevo», y aseguran que gracias a ello la población infantil del municipio catoirense también dispuso de atención específica.