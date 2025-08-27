El PP reclama que se cubran las pistas de tenis de Fontecarmoa

El Partido Popular de Vilagarcía presenta una moción en la que insta al Ayuntamiento a cubrir las pistas de tenis de Fontecarmoa. Los conservadores apuntan que, en estos momentos, cada vez que llueve no se puede jugar al tenis en el complejo deportivo, lo cual perjudica a los aficionados. Además, en su opinión, la medida permitiría al Concello ahorrar dinero a la larga, puesto que las canchas y las gradas no se verían tan deterioradas por la lluvia.

Hace unos meses, usuarios habituales de las pistas de tenis ya solicitaron al Ayuntamiento esta medida. La administración local se comprometió a estudiarla de cara a años próximos, y planteó como alternativa ceder algún espacio a cubierto para la práctica de este deporte en invierno.

Ahora, el PP lleva la propuesta en forma de moción, que se debatirá y votará en el pleno del 4 de septiembre. La formación que lidera Ana Granja insta al ejecutivo municipal a incluir esta obra en los presupuestos municipales de 2026. «Se trata de una medida lógica, necesaria y beneficiosa tanto para los deportistas como para la ciudad en general», aducen.

«Esta medida es importante especialmente para los más pequeños, teniendo en cuenta la importancia que tiene para ellos la práctica de actividad física».