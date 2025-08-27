El PP denuncia el pésimo estado del parque infantil de O Bao

El Partido Popular de A Illa denunció ayer el pésimo estado de conservación que presenta el parque infantil de O Bao, una situación que considera «un riesgo y un peligro para los más pequeños que juegan en él». Esta situación ya fue denunciada por los conservadores en más de una ocasión pero todavía no se ha solucionado por lo que recomiendan al Concello que precinte este espacio mientras no se procede a su reparación a fin de «evitar graves accidentes» entre los usuarios del mismo.

Los conservadores consideran que el estado en que se encuentra el parque infantil no es de recibo, sobre todo porque se trata de un parque infantil muy usado por usuarios de la playa de O Bao, e incluso, por una gran cantidad de vecinos, que aprovechan la posibilidad de poder estacionar en las inmediaciones para llevar allí a sus pequeños. La imagen del parque está llena de juegos rotos, astillas de madera saliendo de los mismos y una importante degradación que convierten en inservibles a la mayoría de elementos.